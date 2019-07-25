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Bildiğiniz bütün tostları unutturacak tarif: Patates tostu

Farklı lezzet arayanlar için yapması oldukça kolay ve enfes bir tost tarifi...

25 Temmuz 2019 Perşembe 17:39
Bildiğiniz bütün tostları unutturacak tarif: Patates tostu

Tost makinesinde çok kolay şekilde yapabileceğiniz ve bir o kadar da pratik bu tost tarifini defterinizin baş köşesine yazın. Sofralarınızın vazgeçilmez lezzetine merhaba deyin.

Malzemeler

  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 3 orta boy rendelenmiş patates
  • tuz, karabiber

İçeriği dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Dilerseniz bu tarifi pizza tost olarak da yapabilirsiniz.

Öncelikle yumurta ve tuzu çırpın.

Daha sonra içerisine kaşar peyniri ve ezilmiş patatesleri ilave edin.

Tost makinesinin üzerine yağlı kağıdı serin. Üzerine bu karışımı eşit şekilde yayın.

Üzerine kağıdın kalan kısmını kıvırın ve kapatın.Orta dereceli ayarda hafif kızarıncaya kadar pişirin.

Dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirisiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 17:39
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