Bildiğiniz bütün sütlaçları unutun! Gürcü usulü sütlaç tarifi

Sütlacı sevmeyenimiz çok azdır. Hafif dokusu ve müthiş lezzetiyle en sade sütlü tatlılardan biri. Gürcü usukü sütlacın farkı da, içine farklı malzemeler katmadan, sütün sadeliğiyle bir tatlı meydana getirmekdir.

Uğraştırmadan ve kolayca yapabileceğiniz, Gürcü usulü sütlaç tarifi.

Malzemeler

2 litre süt

1 çay bardağı pirinç

1 su bardağı şeker

1 tatlı kaşığı nişasta

1 paket vanilya

Yapılışı

Pirinçleri yıkayıp tencerenin içerisine boşaltın. Üzerine sütü ilave edip ocağa alın.

Orta ateşte ara ara karıştırarak kaynamasını sağlayın.

Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatmaya devam edin. Taşmaması için tahta bir kaşığı tencere üzerinde yatay şekilde bekletebilirsiniz.

Pirinçler yumuşayınca nişastayı 1 yemek kaşığı kadar suyla açıp, tencereye ilave edin. Dilerseniz sütlacı fazla kaynatıp ya da pirinci artırarak nişasta koymayabilirsiniz.

İndirmeye yakın, şekerini ekleyip 5 dakika karıştırarak kısık ateşte kaynatın.

En son vanilyayı ilave ederek karıştırın ve servis kuplarınıza boşaltın.

Bu nefis süt keyfini denemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Şimdiden afiyet olsun...