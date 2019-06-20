0553 313 94 23

Bildiğiniz bütün sütlaçları unutun! Gürcü usulü sütlaç tarifi

Severek tükettiğimiz sütlacı birde komşu ülkemiz Gürcistan'ın yorumuyla deneyin..

20 Haziran 2019 Perşembe 14:16
Bildiğiniz bütün sütlaçları unutun! Gürcü usulü sütlaç tarifi

Sütlacı sevmeyenimiz çok azdır. Hafif dokusu ve müthiş lezzetiyle en sade sütlü tatlılardan biri. Gürcü usukü sütlacın farkı da, içine farklı malzemeler katmadan, sütün sadeliğiyle bir tatlı meydana getirmekdir. 

Uğraştırmadan ve kolayca yapabileceğiniz, Gürcü usulü sütlaç tarifi.

Malzemeler

  • 2 litre süt
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 tatlı kaşığı nişasta
  • 1 paket vanilya

Yapılışı

Pirinçleri yıkayıp tencerenin içerisine boşaltın. Üzerine sütü ilave edip ocağa alın.

Orta ateşte ara ara karıştırarak kaynamasını sağlayın. 

Pirinçler yumuşayıncaya kadar kaynatmaya devam edin. Taşmaması için tahta bir kaşığı tencere üzerinde yatay şekilde bekletebilirsiniz.

Pirinçler yumuşayınca nişastayı 1 yemek kaşığı kadar suyla açıp, tencereye ilave edin. Dilerseniz sütlacı fazla kaynatıp ya da pirinci artırarak nişasta koymayabilirsiniz.

İndirmeye yakın, şekerini ekleyip 5 dakika karıştırarak kısık ateşte kaynatın.

En son vanilyayı ilave ederek karıştırın ve servis kuplarınıza boşaltın.

Bu nefis süt keyfini denemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 15:50
  1. sütlaç
  2. yumurtasız sütlaç
  3. sade sütlaç
  4. Gürcüler
  5. Gürcüce
  6. gürcü usulü sütlaç
  7. gürcü sütlacı
  8. gürcü yemeği
  9. sütlaç tarifi
  10. farklı sütlaç tarifi
  11. değişik sütlaç
  12. tatlı tarifleri
  13. sütlü tatlıla
  14. sütlü tatlılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Odunpazarı Ortak Akıl Çalıştayı başladı
    1. Odunpazarı Ortak Akıl Çalıştayı başladı
    2. Yemen'de hükümet güçleri ile BAE..
    3. Antalyaspor’dan ikide iki
    4. Nevşehir Belediyesi’nin altyapı atağı..
    5. Türkiye’de ‘Gebelik Öncesi..
    6. Yağışlar Tarsus’ta okul ihata duvarını..
    7. Polatlı’da ilk buğday kilogramı 40..
    8. MSB açıkladı! İkinci görüşmeler sona..
    9. Bakan Varank’tan Çatı Davası paylaşımı
    10. Başkan Yıldırım’dan İmamoğlu’na destek
    11. Başkan Çerçioğlu’na Kuşadası’nda ay..
    12. Çocuklarını dilendiren ailelere işlem..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Zaten..
    14. Sıcak yaz günlerinde ter kokusundan..
    15. Alanya’daki uyuşturucu operasyonuna 5..
    16. Elektrik aboneliği üzerine nasıl alınır?
    17. Ölüleri yan yana dizilmiş! Tam 23..
    18. Okula başlama yaşını 69 ay olarak..
    19. Muazzez İlmiye Çığ için 105 meşe..
    20. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    21. GAÜN Yabancı Diller Yüksekokulu’nda..
    22. Kazakistan’da yaşayan Ahıska Türkleri..
    23. Mezarlıkta yan yana dizilmiş 23..
    24. Gölbaşı Belediyesi hummalı..
    25. Nevşehir Belediyesi ücretsiz yaz spor..
    26. Ucuz atlatılan kaza anbean güvenlik..
    27. Gürpınar Belediyesinden evde sağlık..
    28. 1 ayda 21 bin 121 araca trafik cezası..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mısır..
    30. Araklı'daki sel
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!