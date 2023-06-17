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Medya Bildiğiniz bütün bahaneleri, kıvırmaları unutun! CHP’li Eren Erdem’den zübük siyasetçi adaylarının kafasını açacak formül
Medya

Bildiğiniz bütün bahaneleri, kıvırmaları unutun! CHP’li Eren Erdem’den zübük siyasetçi adaylarının kafasını açacak formül

Yeniakit Publisher
2023-06-17 11:28:00 -
Bildiğiniz bütün bahaneleri, kıvırmaları unutun! CHP’li Eren Erdem’den zübük siyasetçi adaylarının kafasını açacak formül

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Kılıçdaroğlu kazanamazsa namus sözü istifa edeceğim" diyen CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in dünkü açıklamasını çok fena ti’ye aldı.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Kılıçdaroğlu kazanamazsa namus sözü istifa edeceğim" diyen CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in dünkü açıklamasını çok fena ti’ye aldı. “Erdem ilk açıklamasında, bildiğimiz bütün bahaneleri, kıvırmaları unutturacak, zübük siyasetçi adaylarının kafasını açacak bir formül sunmuş” diyen Altınok, şunları kaydetti:

“MYK'nın ardından dün de tüm danışmanlarını kovan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk işi, Eren Erdem'e Genel Merkez'de bir koltuk bulmak oldu.
"Kılıçdaroğlu kazanamazsa namus sözü istifa edeceğim" diyen CHP Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in dünkü açıklaması, Kemal Bey'in yine ne kadar isabetli bir karar verdiğinin göstergesi!
Zira Erdem ilk açıklamasında, bildiğimiz bütün bahaneleri, kıvırmaları unutturacak, zübük siyasetçi adaylarının kafasını açacak bir formül sunmuş. Neden namus sözünü tutmadığını Kemal Bey'in gözdesinin ağzından dinleyelim:
"İstifa açıklamasını yaptığım gün istifa edilebilecek bir idari vazifem yoktu."
Aslında eğlenceli bir parti değil mi?”

 

 
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