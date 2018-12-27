Bilal Şentürk kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk atandı. Eylül 2015 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevine atandı. Peki Bilecik Valisi olan Bilal Şentürk kimdir? Bilal Şentürk nereli ve kaç yaşında? Bilal Şentürk daha önce nerelerde görev yaptı?

Bilal Şentürk kimdir?

1972 yılında Çaykara Ataköy’de doğdu.1996 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak başladığı meslek hayatına Havza Kaymakam refikliği, Sakarya – Hendek Kaymakam stajı, Antalya Akseki’de Kaymakam Vekilliği yaptı. İngiltere Bath’ da 8 ay süreyle dil kursu ile çeşitli inceleme çalışmalarına katıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Düzce Yığılca, Sivas-Doğanşar, Afyonkarahisar-Şuhut, Bitlis-Ahlat, Yalova-Termal’de Kaymakam olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü, Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görevlerde bulundu. Eylül 2015 itibariyle Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevine atandı.