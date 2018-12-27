0553 313 94 23

Bilal Şentürk kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk atandı. Eylül 2015 itibariyle CumhurbaşkanıErdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevine atandı. Peki Bilecik Valisi olan Bilal Şentürk kimdir? Bilal Şentürk nereli ve kaç yaşında? Bilal Şentürk daha önce nerelerde görev yaptı?

27 Aralık 2018 Perşembe 09:38
Bilal Şentürk kimdir nerelidir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk atandı. Eylül 2015 itibariyle Cumhurbaşkanı  Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevine atandı. Peki Bilecik Valisi olan Bilal Şentürk kimdir? Bilal Şentürk nereli ve kaç yaşında? Bilal Şentürk daha önce nerelerde görev yaptı?

Bilal Şentürk kimdir?

1972 yılında Çaykara Ataköy’de doğdu.1996 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak başladığı meslek hayatına Havza Kaymakam refikliği, Sakarya – Hendek Kaymakam stajı, Antalya Akseki’de Kaymakam Vekilliği yaptı. İngiltere Bath’ da 8 ay süreyle dil kursu ile çeşitli inceleme çalışmalarına katıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Düzce Yığılca, Sivas-Doğanşar, Afyonkarahisar-Şuhut, Bitlis-Ahlat, Yalova-Termal’de Kaymakam olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığında İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü, Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görevlerde bulundu. Eylül 2015 itibariyle Recep Tayyip Erdoğan tarafından Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği görevine atandı. 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 09:38
  1. Düzce
  2. Yalova
  3. Sivas
  4. Samsun
  5. Sakarya
  6. Bitlis
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Afyon
  10. Bilal Şentürk kimdir
  11. Bilal Şentürk nereli
  12. Bilecik Valisi olan Bilal Şentürk
  13. resmi gazete vali atama kararları
  14. bilal şentürk twitter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
    1. Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları
    2. Mustafa Masatlı kimdir nerelidir?
    3. İZBAN zam teklifini geri çekti
    4. Emniyet teşkilatına yeni katılan..
    5. CHP’de oy için her yol mübah! Muğla’da..
    6. Terör örgütü YPG Türkiye korkusundan..
    7. Bilal Şentürk kimdir nerelidir?
    8. ÖSO'dan teröristleri ve destekçilerini..
    9. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    10. Mehmet Emin Bilmez kimdir nerelidir?
    11. Atina'da bombalı saldırı!
    12. Döviz kurları
    13. Yunanistan'da patlama: 1 yaralı
    14. "İlk yarı hedefimiz 30 puandı"
    15. Rize Emniyet Müdürü kim oldu?
    16. İZBAN, zam teklifini geri çekti
    17. İsrail parlamentosu kendi kendini..
    18. Epilepsiye "pilli" tedavi
    19. Nurettin Gökduman kimdir nerelidir?
    20. Daikin ısıtmanın da odağında
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akar'a saldıran Özel, ödeyeceği miktarı duyunca kıvırdı
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu