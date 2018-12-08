Bilal Sambur Kaşıkçı cinayetini yorumladı: Veliaht Selman artık etkisiz bir kukladır

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Prof. Dr. Bilal Sambur, 2 Ekim 2018'deİstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaşıkçı cinayetinin adi bir suç olarak değerlendirilmesinin münkün olamayacağını belirten Sambur; "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman,bundan böyle etkisiz bir kukladan başka bir şey olamayacaktır" dedi.

Bilal Sambur: Kaşıkçı cinayeti adi bir suç olarak değerlendirilemez

"Herşeyden önce Kaşıkçı cinayetini adi, sıradan bir suç olarak değerlendirmek mümkün değil. Cemal Kaşıkçı cinayeti bir devlet tarafından uluslararası insanlığa karşı işlenen suç durumundadır. Bu olayıanlayabilmek için öncelikle Ortadoğu'yu, Suudi Arabistan'ı, Amerika'nın Ortadoğu'daki projesini ve Türkiye'nin buna karşı geliştirdiği karşıt hamleyi anlamak lazım. Suudi Arabistan, Muhammed Bin Selman'ı veliaht prens ilan ettikten sonra Selman, daha önce kimsenin yapmadığı çılgınlıklara giren veliaht portresi ile karşımıza çıktı. Yemen'de savaşın çıkartılması, Katar ablukası ve Suudi Arabistan'ın hem içinde hem dışında muhalif görünen seslere karşı acımasız bir baskı ile yok etme politikası izlemesi bunun örnekleri oldu."

"Veliaht Selman, Kaşıkçı cinayeti ile Amerika’ya gözdağı vermek istedi"

"Cemal Kaşıkçı, Muhammed Bin Selman'ın hem Suudi Arabistan için hem de Ortadoğu için çok büyük bir tehdit olduğunun farkında olan bir entellektüeldi. Bunu da batıya anlatmaya çalışıyordu. Muhammed Bin Selman ve onun etrafındaki yönetim; bu sesin ortadan kaldırılmasıyla Amerika'ya hiçbir şekilde; Kaşıkçı gibi kendilerine muhalif görünen kimselere alan açmaması gerektiği mesajını vermek istedi. Bu çerçevede hem İhvan-ı Müslimin'e hem Türkiye'ye hem Katar'a hem de diğer Suudi muhliflere bir gözdağı vermek isteyerek İstanbul'u seçtiler.Kaşıkçı vahşi bir şekilde ortadan kaldırıldı."

"Muhammed bin Selman bundan böyle etkisiz bir kukladan başka bir şey olamaz”

"Türkiye'nin bu olayı baştan sona somut verilerle dünya kamuoyunda paylaşması, Suudi Arabistan üzerinde uluslararası bir baskının oluşmasına sebep olarak, Muhammed Bin Selman'ın dünya kamuoyu liderleri tarafından izole edilmesini sağladı.Türkiye’nin titizlikle çalışması, Suudi Arabistan'ın tüm planlarını bozdu. Muhammed Bin Selman,bundan sonra kral bile olsa bütün yönetimi boyunca attığı her adımda o vahşi cinayet önüne çıkacaktır. Selman bu saatten sonra etkisiz bir kukladan başka bir şey değildir."