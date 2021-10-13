Bilal Erdoğan'dan TÜGVA açıklaması! 'Daha başarılı olun da kıskançlıktan çatlasınlar'

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TÜGVA kurucularından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk oba konseptli gençlik kampının açılışında konuştu.

'Kıskançlıktan çatlasınlar'

TÜGVA hakkında başlatılan karalama kampanyasına değinen Erdoğan, açılıştaki öğrencilere, "TÜGVA ile uğraşıyorlar, neden biliyor musunuz? Siz TÜGVA'da karışık kuruşuk, abuk sabuk bir şey yapıyor musunuz? Niye uğraşıyorlar sizinle? Niye işlerine gelmiyor? Kıskanıyorlar değil mi? O zaman daha da başarılı olun. Onlar da kıskançlıktan çatlasın." dedi.

'Dindar insan teknolojide gelişemez mi?'

"İnanan, namaz kılan, Allah'a kul olan, Hac'ca giden, zekatını veren, insanlara faydalı bir hayat yaşamaya çalışan gelişemez mi? Teknolojide, bilimde, fende ilerleyemez mi?" diye soran Erdoğan, "İlerler değil mi? Nereden biliyoruz ilerleyebildiğini. Bak, Selçuk Bayraktar'dan biliyoruz. Ecdadımızdan biliyoruz. Tarihin nice yüzyıllarına ecdadımız damga vurmuş. Sanıyoruz ki sadece savaş meydanında damga vurmuş. Edebiyatta, fende, bilimde de damga vurmuş. Çağının en büyük alimleri bizim ecdadımızdan çıkmış ama aynı zamanda çok da dindar, namazlı. Batı'dan onların yanına gelebilen kimse yok. Şimdi de Selçuk Bayraktar örneği var. Dindar mı? Dindar. Namazlı mı? Namazlı. Her türlü bu aydın sanan karanlıkların yobazlık dediği her şeyi yapıyor ama şu anda dünyada yanına yaklaşabilen yok. Böyle olsak daha iyi değil mi?" ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: "Bu dünyada varsa günahımız, onun da karşılığını öbür tarafta göreceğimizi düşünüyoruz. Bu sayede de daha iyi insanlar olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Siz ortada dolaşan algı çalışmalarına bakmayın. Bir taraf kendini anlatmaktan aciz, bir taraf da her türlü melanete sarılıp, insanlara iftira atıyor, ithamda bulunuyor, hakaret ediyor, saydırıyor. Biz iyi insanlar olmaya çalışacağız."