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Bilal Erdoğan'dan döviz çıkışı: One minute hadisesi...

Dünya Etnosspor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Erzurum Türk Oyunları Festivali"nin kapanış programında döviz kurundaki artışla ilgili bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Türkiye birçok oyunları bozdu. Ne zaman ki 'dünya beşten büyüktür' demeye başladı, Türkiye'nin aleyhine çalışmalar da başladı. Davos'taki 'one minute' hadisesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gün bugündür Türkiye'nin karşısında, Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler" diye konuştu.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:46
Bilal Erdoğan'dan döviz çıkışı: One minute hadisesi...

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Okçular Vakfı, MNG Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Erzurum Büyükşehir Belediyesinin iş birliğiyle düzenlenen "Erzurum Türk Oyunları Festivali" kapanış programıyla son buldu. 

"TÜRKİYEYİ ZAYIFLATMAK İÇİN TAARRUZA GEÇTİLER"

Milletin kültürel bağımsızlık mücadelesi verdiğini dile getiren Erdoğan, "Son yıllarda yaşadığımız birçok taarruzlar, saldırılarla, müttefik bildiklerimizden klasik rakiplerimize varıncaya kadar, ülkemizin bağımsız olmasının kendi kararlarını vermesinin önünde set kurdular adeta." diye konuştu. 

Erdoğan, Türkiye üzerinde çeşitli oyunlar oynanmak istendiğini ancak bu oyunların millet iradesiyle bozguna uğratıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: 

"Türkiye birçok oyunları bozdu. Ne zaman ki 'dünya beşten büyüktür' demeye başladı, Türkiye'nin aleyhine çalışmalar da başladı. Davos'taki 'one minute' hadisesini hatırlıyorsunuz değil mi? O gün bugündür Türkiye'nin karşısında, Türkiye'yi zayıflatmak için taarruza geçtiler. Mücadele üstüne mücadeleyi de Allah'ın izniyle milletçe kazandık.15 Temmuz'u da kazandık. İşte o 15 Temmuz'un arkasındakiler, bu ülkede bir darbeyi hayata geçirerek insanları katletme pahasına, tankların paletleri arasında insanları ezme pahasına, helikopterlerle vatandaşlarımıza ateş açma pahasına bu ülkede bir darbeyi planlayan alçak düşmanlarımız, şimdi işte başka taarruzlarla, ekonomik olarak, döviz kuru ve spekülasyonlar üzerinden bu millete diz çöktürebileceklerini sanıyorlar." 

"DÜNYADA ADALETSİZ, DENGESİZ BİR DÜZEN KURULMUŞ"

Erzurum'da Aziziye tabyalarını ziyaret ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "O tabyaları inşa edenler, evlerinden buldukları baltayı, orağı, çatalı neyi varsa onları toplayıp oraya gidenler, düşmana karşı orada set kuranlar ve Erzurum'u teslim etmeyenler, Allah aşkına bu millet diz çöktürülür millet mi ya?" değerlendirmesinde bulundu. 

Erdoğan, geleneksel sporlarla ihya etmeye çalıştıkları anlayışın, o Aziziye tabyalarındaki ruhu yaşatma anlayışı olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: 

"Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak da diyoruz ki, dünyada adaletsiz, dengesiz bir düzen kurulmuş. Kendi hegemonyasını isteyen istemeyen herkese dayatmaya çalışan bir düzen. Haklının değil, güçlünün haklı olduğu, güçlünün hukukunu herkese dayattığı bir düzen. Bu düzenin değişmesi için dünyanın bütün renklerine, kültürlerine herkesin saygı duyması, hayat hakkı tanıması lazım. Moralimizi diri tutmak zorundayız ve bize karşı ölüm kalım mücadelesi verircesine savaş açanları iyi görmek zorundayız. Allah'ın izniyle bu millet Çanakkale'de pes etmedi, 15 Temmuz'da pes etmedi, şimdi hiç pes edecek değil. Yeter ki biz değerlerimize, kimliğimize sahip çıkalım." 

Konuşmaların ardından festival süresince yapılan sportif faaliyetlerde dereceye girenlere ödülleri verildi.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 22:46
  1. Erzurum
  2. Çanakkale
  3. Bilal Erdoğan
  4. Dünya Etnospor Konfederasyonu

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