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Ekonomi Bilal Ekşi duyurdu! THY'den yeni rekor
Ekonomi

Bilal Ekşi duyurdu! THY'den yeni rekor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 17:54:00 -
Bilal Ekşi duyurdu! THY'den yeni rekor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 31 Temmuz'da yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdıklarını duyurdu.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havacılık büyüyor. Pazar günü yüzde 88 doluluk ile yolcu sayısı rekoru kırdık. Maşallah. Tam tamına 272 bin 275 yolcumuzu uçaklarımızda misafir eyledik. Tarihi rekor bu. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

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