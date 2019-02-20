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Bilal Doğan: “Artık ’dur’ deme zamanı”

Ak Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, Ege Bölgesi Doğu Anadolu Güçbirliği Derneği’ni ziyaret etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
Bilal Doğan: “Artık ’dur’ deme zamanı”

Ak Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan, Ege Bölgesi Doğu Anadolu Güçbirliği Derneği’ni ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinin Karabağlar ve İzmir için dönüm noktası olduğunu belirten Doğan, ne İzmir’İn ne de Karabağlar’ın bir 5 sene daha kaybetme şansı bulunmadığını vurguladı.


Vatandaşların sıkıntıları sokak sokak gezerek dinlediğini ifade eden Doğan “Maalesef Karabağlarlılar mağdur. Gelmeyen hizmetlerden, üretilmeyen çözümlerden ve İzmir’in tam ortasında unutulmaktan mağdurlar. Artık en ücra ilçelerde bile yaşanmayan sorunları İzmir’in merkezinde yaşıyorlar” dedi.



’’Sorunları hızla çözeceğiz’’


Altyapı, trafik ve kentsel dönüşüm problemlerinin bütün vatandaşlar tarafından dile getirildiğinin de altını çizen Doğan, göreve geldiklerinde buönemli konuların hızlı çözülmesi adına girişimlerde bulunacağını söyledi. Doğan, “Vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözmek bizim görevimizdir. Seçimler ile birlikte göreve gelirsek, bu sıkıntıları çözmek için elimden gelen her şeyi yapacağıma söz veriyorum” diye konuştu.


Belediye Başkanı’nın odasından çıkıp halkla bir arada olması gerektiğini ve vatandaşların sıkıntılarını yerinde tespit etmesi gerektiğine vurgu yapan Doğan, “Vatandaşlarımız belediye başkanına ulaşabilmeli ve sıkıntılarını ona kolaylıkla aktarabilmelidir. Fakat mevcut yerel yönetime ulaşılması imkansız durumda, vatandaşlarımız bu konudan şikayetçiler ama göreve gelmemizle birlikte Karabağlar nasıl yönetilir herkese göstereceğiz” ifadesini kullandı.



Kapalı kapılar göndermesi


Yerel yönetimin belediye binasında adeta Karabağlar’a sırtını döndüğünü ve parti içi çekişmelerden dolayı Karabağlar’ı unuttuğunu aktaran Doğan, şunları söyledi:


“Sıkıntıların çözümlerini biliyoruz ve vatandaşlarımız yetkiyi verirlerse projelerimizi hayata geçireceğiz. Maalesef mevcut Karabağlar Belediyesi yönetimi hizmet getirmek adına hiçbir girişimde bulunmuyor. Vatandaşların sorunlarını dert edinip, dinlemediler. Kapalı kapılar ardında günü kurtarmanın peşine düştüler. Parti içi çekişmeler içinde boğulup halkı unuttular. Halkımızın artık bu zihniyete dur deme zamanı gelmiştir.”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:00
  1. doğa

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