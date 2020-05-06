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Aktüel

Bigalı muhtarlardan Atmaca’ya ziyaret

Biga Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ağaköy Muhtarı Ayhan Ferah, köy muhtarları ile birlikte yeni atanan Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca’yı makamında ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:49:13 -
Bigalı muhtarlardan Atmaca’ya ziyaret

Biga Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ağaköy Muhtarı Ayhan Ferah, köy muhtarları ile birlikte yeni atanan Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca’yı makamında ziyaret etti.


Ferah, yeni göreve başlayan Atmaca’ya başarılar diledi. Atmaca’da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biga’da tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve daha iyi hedeflere ulaşmasında kurum çalışanlarımız ile birlikte en iyi şekilde hizmet vermeye gayret edeceğiz. Sizlerle birlikte dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

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