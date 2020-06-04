  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bigadiç’te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kenevir bitkisi yetiştiren şahsın evine baskın yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:56:54 -
Bigadiç’te jandarmadan kenevir operasyonu

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kenevir bitkisi yetiştiren şahsın evine baskın yaptı. Jandarmanın ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar neticesinde Bigadiç ilçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen G.A. isimli şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan kontrollerde: 40 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli G.A. hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı