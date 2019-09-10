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Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek göreve başladı

Taşköprü Kaymakamı iken Balıkesir’in Bigadiç İlçesine atanan yeni Kaymakamı Ercan Çiçek göreve başladı.

10 Eylül 2019 Salı 08:46
Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek göreve başladı

Taşköprü Kaymakamı iken Balıkesir’in Bigadiç İlçesine atanan yeni Kaymakamı Ercan Çiçek göreve başladı.


Kastamonu Taşköprüilçesinin Kaymakamı olarak görev yaptığı sırada kararname ile Bigadiç Kaymakamlığına atanan Ercan Çiçek görevine başladı. Marmara Bölgesinde ilk defa görev aldığını belirten Kaymakam Ercan Çiçek‘‘ İlçemizde önceliklevatandaşlarımızın huzur ve güven ortamın sağlamaktır’ ’dedi.


Kaymakam Ercan Çiçek Kimdir ?


20.02.1971 tarihinde Van-Erciş’te dünyaya geldi. İlk ve Orta öğrenimini Erciş’te tamamladı. Erciş Lisesinden 1987-1988 döneminde mezun oldu.


İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümününden mezun oldu. 237.dönem askerlik vazifesini müteakip, özel sektörde ve Maliye Bakanlığında çalıştı. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamlayan Çiçek, Mülki İdare Amirlerinin formasyonlarının arttırılması amacıyla gönderildiği eğitim programı çerçevesinde 1 yıl süreyle Almanya’da Goethe Enstitüsünde dil eğitimi aldı.


Sırasıyla 2005-2007 yıllarında Trabzon’un Hayrat ilçesinde görev yaptı. 2007-2009 Bingöl Kiğı Kaymakamı, 2009-2010 Trabzon Arsin Kaymakamı, 2010-2013 Elazığ Vali Yardımcılığı, 2013-2018 Konya Kadınhanı Kaymakamı olarak görev yaptı. 01/09/2018 Kastamonu Taşköprü Kaymakamıolarak görev yaptı.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:46
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