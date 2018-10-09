Biftek, bonfile pişirirken...



Şimdi bu haberi okurken canınızın sıkılması mümkün. “Ya kardeşim, biz tencereye koyacak birkaç gram kıymayı bulamıyoruz. Sen kalkmış ‘pirzola, bonfile, biftek, eti daha lezzetli yemek’ lafları ediyorsun! Televizyonlardaki arsız sucuk reklamları gibi.” diyecek olanlar çıkacaktır.



Haklısınız. Fakat bulabilen okurlarımız da vardır. Neden olmasın. Niçin kınayalım ki, herkesin rızkını veren Allah. Mülkü, sağlığı, ömrü veren de.. Hikmetinden sual olunmaz. Vermesinden de yoksun bırakmasından da sızlanmak yaradılış adaletindeki mizanın hikmetine isyan olur. Bize yakışmaz.

Her neyse, belki bu bilgilerin de faydasını görecek okurlarımız vardır.

Zeytinyağı tuz biber

Daha lezzetli bir yemek için etinizi terbiye edebilirsiniz. En basit olarak zeytinyağ, tuz ve biberde etinizi bekletmektir. Bu, hem lezzetli hem de yumuşak olmasını sağlar. Öncelikle etleri nasıl pişireceğinize karar vermelisiniz. Biftekleri hızlıca bir tavada ya da ızgarada pişirecekseniz etiniz ne kadar yağlı olursa o kadar yumuşak olur. Kendi yağında pişireceğiniz et yağını salacak ve böylece kalorisi de azalacaktır. Bifteğin kenarında şerit halinde yağ halkasının olması da yemeğinize lezzet katar.

Oda sıcaklığında dinlenmiş olmalı

Etin 1,5 cm’den daha ince dilimlenmiş olmamasına dikkat edin. İnce et pişerken kurur ve sertleşir. Bifteğiniz 4 cm’den kalın ise bıçakla üzerine küçük yarıklar açın. Bu şekilde sıcaklık etin içine de nüfuz eder ve daha kolay pişirir. Ayrıca biftek pişerken içine doğru kıvrılmaz. Bifteği pişirmeden önce oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Tavayı ya da ızgarayı etleri yerleştirmeden önce ısıtın.

Pişirirken ne yapmalı?

Etleri yerleştirdikten sonra, sıcaklığı orta seviyeye 70 derece civarına getirin. 6-7 dakika kadar bir yüzünü pişirin ve diğer tarafını çevirin. Eti sadece bir kere çevirmeye dikkat edin. Diğer yüzünü 9 - 12 dakika kadar pişirirseniz normal, 12 - 15 dakika bekletirseniz de çok pişmiş biftek hazırlamış olursunuz.

Bonfile pişireceksiniz, geceden terbiye edip buzdolabında bekletmenizde yarar vardır. Oda sıcaklığına gelen eti önceden ısıtmış olduğunuz ızgara ya da tavaya yerleştirin ve orta sıcaklıkta ters yüz ederek 7 ilâ 10 dakika kadar pişirin. Bonfilenin genel olarak az pişmişi tercih edilir.