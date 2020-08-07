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Yerel

Bidondan otlu peynir yerine zehir çıktı

Van’da uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir kargo firmasına ait merkezde yapılan aramada otlu peynir bidonuna gizlenmiş 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:59:00 - 2020-08-07 11:07:16
Bidondan otlu peynir yerine zehir çıktı

Van'da otlu peynir bulunan bidonlarda 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

15 paket halinde zulalamışlar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yaptı.

Aramada 3 plastik bidondaki otlu peynirlerin arasına gizlenmiş 15 pakette 15 kilo 240 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Yorumlar

dursun

yani başka ne bekliyordunuz define çıkıp altın bulacağınızımı sanıyordunuz adamların kanı bozuk başakası yakışmaz zaten onlara
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