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Gündem Bidon kafanın vatan sevgisine bakış açısı
Gündem

Bidon kafanın vatan sevgisine bakış açısı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından skandal açıklamalarda bulundu. Özdil rakıyı vatan sevgisi olarak yorumlayarak zihniyetini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 00:39:00 -
Bidon kafanın vatan sevgisine bakış açısı

Mustafa Kemal hakkında yazdığı uydurma kitaplarla paraları cebe indiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, saçmalamaya devam etti.

Tüm dünyada uygulandığı gibi Türkiye'de de kapanma boyunca alkol satışına yasak getirilmesi sözde yazar Özdil'i rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özdil, "Vatan sevgisidir rakı... iki tek attığında, noolacak bu memleketin hali diye kafa yormazsın aksi olsa." diyerek skandal bir açıklama yaptı.

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