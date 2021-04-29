Bidon kafanın vatan sevgisine bakış açısı

Mustafa Kemal hakkında yazdığı uydurma kitaplarla paraları cebe indiren Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, saçmalamaya devam etti.

Tüm dünyada uygulandığı gibi Türkiye'de de kapanma boyunca alkol satışına yasak getirilmesi sözde yazar Özdil'i rahatsız etti.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özdil, "Vatan sevgisidir rakı... iki tek attığında, noolacak bu memleketin hali diye kafa yormazsın aksi olsa." diyerek skandal bir açıklama yaptı.