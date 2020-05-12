'Bidon Kafa'nın kaçak villası için son saatler! Kepçeler hazır

Batıl bir ideolojinin peşinde sürüklenip hakkı ayırt edemeyen güruh tarafından el üstünde tutulan, internet üzerinden elde ettiği bilgilerle sadece ticari çıkarları düşünerek yazdığı içi boş kitapları satıp milyoner haline getirilen Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, günlerdir gündemden düşmüyor. Yıllardır iktidara gelemeyen Kemalist zihniyetin manevi açlığından faydalanarak Mustafa Kemal'i sömürdükçe sömüren, CHP'lilerin sırtından kazandığı milyonları kaçakçılığa harcayan "Bidon Kafa" Özdil, ofis ruhsatı verilen bir daireyi villa haline getirdiği için ülke genelinde büyük bir infiale neden oldu.

2019'da hükümetin çıkardığı imar affını eleştirip, "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader?" diye soran, buna karşın kendi yaptığı kaçak villa ortaya çıkmadan hemen imar affına başvuran Özdil'e, kaçak kısımları yıkması için verilen süre sona ermek üzere.

Özdil yıkmazsa belediye, belediye yıkmazsa il müdürlüğü yıkacak

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'nde Yılmaz Özdil'in eşine ait villada, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından kaçak yapılar tespit edilmesinin ardından inceleme başlatılmıştı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edilmişti. Belediye de söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil'e tebligat gönderdi.

Özdil'e gönderilen tebligatta yıkım işlemleri 13 Mayıs'a kadar yapılmazsa, yıkımı belediye ekiplerinin yapacağı ifade edildi.

Belediyenin de yapmaması halinde söz konusu yıkım işlemi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirecek.