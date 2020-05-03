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"Bidon kafa" Yılmaz Özdil'in foyası ortaya çıktı! İmar affını böyle eleştirmiş

Sözcü paçavrasında kalem oynatan 'Bidon Kafa' Yılmaz Özdil'in villa skandalı gündeme bomba gibi düşmüştü. Özdil bir yandan Bodrum’da kaçak inşaat yaptığı villası için imar affına başvururken diğer yandan Sözcü'deki köşesinde imar affını eleştirmişti.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 16:10:00 -
"Bidon kafa" Yılmaz Özdil'in foyası ortaya çıktı! İmar affını böyle eleştirmiş

Sözcü paçavrası yazarı "Bidon kafa" Yılmaz Özdil'in Bodrum Bitez sahilinde 2017 yılında denize sıfır konumda yapılmakta olan bir binayı AKTUR A.Ş.'den alıp "ticari alan" vasfı olmasına rağmen "ofis" yapıyormuş gibi hareket edip sonradan villaya dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

Ofis villaya dönüştü

Normalde arazinin "ticari alan" vasfı bulunduğu için konut yapılması mümkün değildi. Zaten Bodrum Belediyesi'ne 142,5 metrelik ofis yapımı için ruhsat tanzim etmişti. Mimari projeye göre tek katlı iki adet bitişik ofis yapılacaktı.

Eşi Hülya Özdil üzerine kayıtlı 558 metrekarelik arazide yapılan villa sadece ofisten konuta çevrilmekle kalınmadı kaçak bölümler ilave edilerek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde edildi. Yani küçük ofis diye başlanan inşaat bitince muhteşem manzaralı devasa bir villaya dönüştü.

Yılmaz Özdil, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurdu. Başvuru mal sahibi Hülya Özdil tarafından bizzat yapıldı.

İmar affını eleştirmiş

Yılmaz Özdil'in ise Sözcü'de deki bir yazısında ise imar affını eleştirdiği hatta "Pay hattı" diye tabir ettiği anlaşıldı. Özdil'in Sözcü'deki yazısında, "Deprem ülkesinde "imar affı" olur mu birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorundur, pay hattı!" ifadesini kullandığı öğrenildi.

31/12/2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere çıkarılan İmar Affı için 8 Haziran 2018'de başvurular başlamıştı. 15 Haziran 2019 tarihine kadar başvuruda bulunanların başvuruları kabul edilmişti. Edinilen bilgilere göre imar barışından 7 milyon 450 bin 578 bağımsız birim yararlandı.

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Sabah

 

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