‘Bidon Kafa’ Yılmaz Özdil bu işe çok sevinecek! Mustafa Kemal’in iç çamaşırları satışa çıkarıldı

Mustafa Kemal üzerinden para kazanan fırsatçılar, sömürüye devam ediyor. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in internetten apardığı bilgilerle yazdığı Mustafa Kemal isimli kitaptan milyonları cebe indirmesi, bazı kesimlere örnek oldu. Son olarak İstanbul Müzayede tarafından internet sitesine konan ürünlerin Mustafa Kemal’e ait iç çamaşırları olduğu öne sürüldü ve çamaşırlar başlangıç fiyatı 1 TL olmak üzere satışa çıkarıldı.

Cumhuriyet'tin haberine göre, 21 Nisan’da düzenlenecek müzayedede satılacak olan ürünleri en yüksek fiyatı veren kişi ya da kurumlar satın alabilecek. Ancak Mustafa Kemal'e ait ürünlerin 1 TL’den satışa çıkarılması müzayede takipçilerinin tepkisine neden oldu.

"Atatürk'ün yaverinin ailesi bize ulaştırdı"

Konuyla ilgili konuşan müzayede yetkilileri, “Atatürk’e ait olan eşyaları, Atatürk’ün yaverinin ailesi bize ulaştırdı. Atatürk’ün eşyaları daha önceden de satışa çıkarıldı. Bu müzayedeler Kültür Bakanlığı tarafında onaylı. Müzelerin de bu durumdan haberi var. İsteyen müze bu eşyaları satın alabilir” dedi.

"Bizler Atatürkçü insanlarız"

Ürünlerin 1 TL'den satılması üzerine sorulan soruya yetkililer, “Hayır, Atatürk’e ait ürünler 1 TL değil. Sitemizdeki o rakam hatalı olarak yazılmış. Biz Atatürk’e ait ürünlere fiyat biçemeyiz. Bizler Atatürkçü insanlarız. Bu konu çok hassas bir konu” diyerek cevap verdi.

Yılmaz Özdil ile tokada devam!

Özdil'in milyonluk tokadına Dündar'dan ilginç destek

Sömüren sömürene... Özdil'in kitabı karaborsada 1 milyon TL!

Bahçeli'den Özdil'e 'Mustafa Kemal' tepksi! Ücretsiz dağıtacaklar

Kemalistleri sömüren Yılmaz Özdil milyonları cebe indirdi