'Bidon kafa' iyice saçmaladı! 'Erdoğan bir bira içmiş olsaydı...'

Halk TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yılmaz Özdil'in konusu, yaşam tarzları üzerindeki baskılardı. Konu üzerine konuşan Özdil, verdiği Erdoğan örneğiyle saçmalıklarına bir yenisini daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi kendi dünya görüşlerine uymayan vatandaşları anlayamamakla suçlayan Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi halinde her şeyin çok daha güzel olabileceğini söyledi.

''Bir tane bira içmiş olsaydı...'

Özdil, ''Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu.'' diye konuştu.