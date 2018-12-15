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'Bidon kafa' iyice saçmaladı! 'Erdoğan bir bira içmiş olsaydı...'

Halk TV'de Uğur Dündar'ın programına katılan 'Bidon kafa' Yılmaz Özdil, saçmalıklarına bir yenisini daha ekledi. Yaşam tarzlarının konuşulduğu programda Özdil, ''Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu.'' dedi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 13:25

Halk TV'de Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programına katılan Yılmaz Özdil'in konusu, yaşam tarzları üzerindeki baskılardı. Konu üzerine konuşan Özdil, verdiği Erdoğan örneğiyle saçmalıklarına bir yenisini daha ekledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi kendi dünya görüşlerine uymayan vatandaşları anlayamamakla suçlayan Özdil, Erdoğan'ın bira içmesi halinde her şeyin çok daha güzel olabileceğini söyledi. 

''Bir tane bira içmiş olsaydı...'

Özdil, ''Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu.'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 13:25
  1. yılmaz özdil
  2. uğur dündar
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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