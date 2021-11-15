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Dünya Biden'la görüşecekler! Çin'den ABD mesajı
Dünya

Biden'la görüşecekler! Çin'den ABD mesajı

Çin, Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın yapacağı çevrimiçi görüşme öncesinde ilişkileri düzeltme mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 20:25:00 -
Biden'la görüşecekler! Çin'den ABD mesajı

Çin, Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın saatler içinde yapacağı çevrimiçi görüşme öncesinde ilişkileri düzeltme mesajı verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, "Pekin'in Washington ile ilişkilerini istikrarlı geliştirme yoluna yeniden sokmayı hedeflediğini" belirtti.

Liderlerin görüşmede Çin-ABD ilişkilerinin geleceği ve ortak endişe kaynağı olan stratejik sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade eden Sözcü Cao, "Çin ve ABD halklarının yanı sıra uluslararası toplum da görüşmenin her iki ülkeye ve dünyaya faydalı sonuçları olmasını umuyor." ifadelerini kullandı.

Cao, görüşmenin ilişkilerin düzelmesine katkı sağlayacağını umduklarını dile getirerek, "Çin, iki ülkenin orta yolu bulmasını, diyalog ve iş birliğini güçlendirmesini, farklıklarını etkin şekilde yönetmesini ve hassas meseleleri uygun şekilde ele almasını diliyor." dedi.

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