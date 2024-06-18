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Dünya Biden'ın 'tuhaf' videoları çok konuşulmuştu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi!
Dünya

Biden'ın 'tuhaf' videoları çok konuşulmuştu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi!

Yeniakit Publisher
2024-06-18 12:26:00 -
Biden'ın 'tuhaf' videoları çok konuşulmuştu: Beyaz Saray'dan açıklama geldi!

İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde Biden'ın hareketleri dikkat çekmiş, görüntüler sosyal medyada viral olmuştu. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Pierre, ABD Başkanı Joe Biden’ın sosyal medyada tartışmalara neden olan ‘kafa karışıklığı’ videolarıyla ilgili olarak, “Bu manipüle edilmiş videolar kötü niyetle yapılıyor ve gerçeği yansıtmıyor” dedi. Videoları ‘ucuz sahte’ olarak nitelendiren Pierre, "Bu size Cumhuriyetçilerin burada ne kadar çaresiz olduğuna dair bilmemiz gereken her şeyi anlatıyor. Başkanın görevdeki performansı hakkında konuşmak yerine, yasama organlarında kazandığı zaferler, ülke genelinde Amerikan halkı için neler yapabileceği hakkında konuşmak yerine, bu deepfake'leri, manipüle edilmiş videoları görüyoruz " ifadelerini kullandı.

Pierre, ABD Başkanı Biden’ın Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlik sırasında müzik eşliğinde dans eden insanların yanında hareketsiz durduğu videoyla ilgili olarak ise, “Başkan orada durup müzik dinliyordu ve dans etmedi. Kusura bakmayın, dans etmemenin bir sağlık sorunu olduğunu bilmiyordum. Etrafındaki insanlara bakarsanız, dans etmeyen insanlar da vardı” açıklamasını yaptı.

 
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