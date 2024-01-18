Biden'ın silah kılıfında kokain bulundu!

Geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Joe Biden’ın sapkın eylemleriyle gündeme gelen oğlu Hunter Biden'ın silah bulundurduğu davada yeni detaylar ortaya çıkarken, olayda kokain izlerine rastlandı.

ABC haber ajansına göre Hunter Biden'ın kokaini silah kılıfında sakladığından şüpheleniliyor.

ABD'de Özel Savcı David Weiss, yasa dışı silah satın almak ve bulundurmakla ilgili açtığı davanın, Biden tarafından "sağcı bir ön yargıya" bağlanmasına cevap olarak 52 sayfalık iddianame hazırladı.

Weiss, ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın, kendisine karşı ‘yalnızca ön yargı taşıması nedeniyle’ dava açtığı yönündeki iddialarına sert bir dille karşılık verirken, İddianame dosyasında, Hunter Biden'ın söz konusu iddiası için, "Bu teori Hollywood senaryosu için tasarlanmış bir kurgudur" denildi.

Dosyada, ‘sanık’ diye hitap edilen Biden'ın, "Adalet Bakanlığı yetkililerinin (kendisine karşı) düşmanlığını kanıtlayamadığı için" iddiasının ‘başarısız’ olduğu vurgulandı.

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Özel Savcı Weiss ayrıca, Hunter Biden'ın yasa dışı satın almak ve bulundurmakla suçlandığı "Colt Cobra" marka tabanca ve mermilerinin bir fotoğrafını da ilk kez kamuyla paylaştı.

Weiss, Hunter Biden'a ikisi 2018'de silah satın alırken (uyuşturucu kullanmadığına dair) yanlış beyanda bulunmak, biri de uyuşturucu bağımlısıyken yasa dışı şekilde silaha sahip olmak üzere üç suçlama yöneltilmişti.