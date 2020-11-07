Biden’in seçimleri kazanma ihtimali bazı Orta Doğu ülkelerinde endişeyle izleniyor

Washington'da ABD'nin Ortadoğu politikalarında yönetimleri olumsuz etkileyecek değişiklikleri içerecek olası bir yönetişim değişikliği olasılığı bazı ülke yönetimlerinde endişe yaratmaktadır.

Şimdiki ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki Suudi Arabistan, BAE ve Mısır yönetimlerine yakın bir çizgi izledi ve muhalefete karşı yönetimlerin yanında yer aldı.

Ancak demokratik aday Joe Biden, ifade özgürlüğü, muhalefet aktivistleri ve insan hakları gibi konularda daha çok konuşan bir aday olarak öne çıkıyor.

ABD'nin Suudi Arabistan politikalarını değiştirme olasılığı

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Konsolosluğu'nda öldürülmesi için Riyad yönetimine baskı yapmayan Trump, Kahire'nin muhalefete ve özellikle Müslüman Kardeşler Örgütü üyelerine yönelik politikalarına caydırıcı bir unsur olarak görülmemektedir.

Biden, Kaşıkçı’nın ölüm yıldönümü nedeniyle geçen ekim ayında yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanındaki aktivistlerin, siyasi muhaliflerin ve gazetecilerin, zulüm ve şiddet korkusu olmadan görüşlerini özgürce ifade etme haklarını savunacağım. Cemal’in ölümü boşa gitmeyecek. Onun daha adil ve özgür bir dünya için verdiği mücadeleye borçluyuz.” şeklinde ifadeler kullandı.

Biden'in bu ülkedeki insan hakları ihlalleri, açlık ve salgın hastalıklar gibi nedenlerle Suudi Arabistan'ın Yemen'deki operasyonlarına destek vermeyeceği tahmin ediliyor.

Ancak Biden'in Obama döneminde Yemen operasyonuyla konuşmaması çelişkili.

Biden'ın Mısır politikalarının Trump'tan farklı olması bekleniyor

Trump'ın 2016'daki cumhurbaşkanlığı seçimini kazandıktan sonra, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah al-Sisi'nin destekçileri sonuçlardan memnundu ve hatta Ahmet Musa gibi Sisi yönetimine yakınlıkları ile tanınan bazı televizyon programı sunucuları Hillary Clinton'ın kaybını kutladı.

Biden'in Mısır politikalarının da Trump'tan farklı olacağı tahmin ediliyor. Biden'in "aktivistler, siyasi muhalifler ve gazetecilerin görüşlerini özgürce ifade etme haklarını savunacakları" açıklaması Mısır'daki yönetici çevreler tarafından hoş karşılanmadı.

Mısır merkezli ON TV programında konuşan ünlü gazeteci Lemis el-Hadidi, "Koronavirüs olmasaydı demokratların Trump'ın oyuna bile yaklaşması mümkün değildi. Bu seçimler Çin, İran, Avrupa, Türkiye, İsrail Arap dünyası da etkileyecek. "Biden'ın bu iddialarını kullanarak kazanma olasılığı konusundaki endişesini dile getirdi.

Lemis'in, 2016 seçimlerinde de aynı olduğunu hatırlatarak "söylenenlere inanma" demesi dikkat çekiciydi, ancak sonunda Trump kazandı.

"Sisi'ye yakın çevreler Biden'ın kazanmasından endişe ediyor"

Mısır İnşaat ve Kalkınma Partisi basın danışmanı Khalid al-Sharif, Trump'ın Ortadoğu'daki diktatörlüklerin müttefiki olduğunu, Sisi için "sevimli diktatör" ifadesini kullandığını ve Muhammed bin Selman’ı ve Muhammed bin Zayed gibi isimleri desteklediğini söyledi.

Mısır'da Sisi'ye yakın çevrelerin Biden'in seçimleri kazanacağından endişelendiğini belirten Şerif, "Çeşitli suçlamalarla gözaltına alınan 416 sanığın serbest bırakılması, Biden'ın kazanmasını engellemeye yönelik bir girişimdir" dedi.

Ortadoğu ülkelerindeki İslami hareketlerin iktidara gelemeyeceğine dair demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında fikir birliği bulunduğunu kaydeden Şerif, demokratların bu hareketleri kabul ederek iyi ilişkiler kurma politikası izlediklerini, Cumhuriyetçilerin ise onları yok etme politikası izlediklerini vurguladı.

ABD'nin "İsrail'in güvenliği, İsrail'in bölge ülkelerine göre silah üstünlüğünün devamı ve petrol akışının devamıdır." Şerif, cumhuriyetçiler ile demokratlar arasında büyük bir fark olmadığının altını çizdi.

Mısırlı gazetecinin de vurguladığı gibi, ABD'nin Ortadoğu politikalarında köklü değişiklikler olmasa bile, bölgedeki bazı ülkelerin yönetimlerinde "resmi değişiklik" beklentisi endişe yaratıyor.