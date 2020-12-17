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Aktüel Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak
Aktüel

Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak

Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olarak görev yapacak

Yeniakit Publisher
2020-12-17 23:20:05 -
Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak

NEW YORK (AA) - ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getireceği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti.

Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.

Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü getirmek isteyen Biden, ABD Çevre Koruma Ajansının başına (EPA) da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getirecek.



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