Biden'ın Erdoğan karşısındaki hareketi zirveye damga vurdu! Sosyal medyada beden dili gündem oldu

Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getiren G-20 Liderler Zirvesi, başkent Roma'da başladı.

G-20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı.

Draghi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu konuklarını tek tek kapıda karşıladı.

Biden asker selamı verdi, Erdoğan'ın önünde eğildi

Sonrasında aile fotoğrafının çekileceği alana geçen liderler, burada birbirleriyle selamlaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce asker selamı verdi.

Erdoğan, Biden'ın kendisine asker selamı verince bu tarafa doğru yöneldi ve iki lider bir süre sohbet etti.

Biden'ın Erdoğan ile koronavirüse rağmen tokalaşması ve önünde eğilmesi zirveye damga vurdu.

Sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan ve Biden'ın tokalaştığı görüntü sosyal medyadanın da gündemine oturdu.