Biden'ın ekibinden Trump'a red

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Başkan Adayı Joe Biden'ın kampanya ekibinin, ABD Başkanı Trump'ın kampanya ekibinin tartışma tarihlerinin ertelenmesi teklifini reddettiği açıklandı.

ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Biden ve Trump arasında yapılması planlanan tartışmanın ikinci raundunu 'sanal' olarak gerçekleştirme teklifi yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, bu öneriyi reddederek tartışmayı yüz yüze yapmak istediğini belirtti. Başkan Trump'ın kampanya ekibi, kalan iki raundun 22 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleşmesi teklifini iletti. Biden'ın kampanyasının müdür yardımcısı Kate Bedingfield, Trump kampanya ekibinin bu teklifini reddettiklerini söyledi.