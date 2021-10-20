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Dünya Biden'ın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği isim onaylandı
Dünya

Biden'ın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği isim onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Jeff Flake dahil, Dışişleri Bakanlığına bağlı 33 büyükelçilik ve temsilcilik adaylarını onaylayarak Senato Genel Kuruluna yolladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 03:07:00 -
Biden'ın Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği isim onaylandı

Senato Dış İlişkiler Komitesinden yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden yönetiminin bazı büyükelçilikler ve temsilciliklere aday gösterdiği isimlerin komite tarafından onaylandığı bildirildi.

Açıklamada paylaşılan listede NATO Daimi Temsilciliğine aday gösterilen Julianne Smith, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilciliğine aday Michael Carpenter, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği adayı Mark Gitenstein, İsrail Büyükelçiliğine aday gösterilen Thomas Nides, Ottawa Büyükelçiliğine aday David Cohen’in yanı sıra ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake de bulunuyor.

Yapılan toplu oylamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı adayı Barbara Leaf ile ABD Uluslararası Kalkınma Ajansında (USAID) Küresel Sağlık Başkan Yardımcısı adayı Atul Gawande’nin onay süreciyse bazı senatörlerin itirazları nedeniyle beklemeye alındı.

Cumhuriyetçi olmasına rağmen 2020 başkanlık seçimlerinde Demokrat Partili Biden’ı destekleyen Flake, 2013-2019 yıllarında ABD Senatosunda Arizona eyaleti senatörü olarak görev yapmış, 2001-2013 arasında da Temsilciler Meclisi üyeliği görevinde bulunmuştu.

Flake, 2019'da eski Başkan Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Partinin politikalarıyla ayrıştığı gerekçesiyle Senato’dan emekli olmuştu.

Emekliliğinin ardından, Trump’ı eleştirdiği “Conscience of a Conservative” (Bir Muhafazakarın Vicdanı) adlı bir kitap yazan eski Cumhuriyetçi Senatör, Ankara’da büyükelçilik görevine aday gösterilmesinden sonra yaptığı açıklamada, “Bu atamayla Biden yönetimi Amerikan dış politikası ve diplomasisinin en iyi geleneğini yeniden doğruluyor: Partizan politikaların iç mesele olarak kalması ve diğer ülkelerle ilişkilere karıştırılmaması gerektiği inancı. Amerikan dış politikası partiler üstü olabilir ve olmalı. Bu benim inancım ve aynı zamanda taahhüdüm.” ifadelerini kullanmıştı.

Flake, Senato’dan onay aldığı takdirde görevi, deneyimli diplomat David Satterfield’dan devralacak.

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