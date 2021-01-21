  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Biden'in açıklamaları sonrası altında hareketlilik!
Ekonomi

Biden'in açıklamaları sonrası altında hareketlilik!

Altın fiyatları, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlaması ve teşvik paketi beklentileriyle kazançlarını korudu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 09:31:00 - 2021-01-21 09:38:58
Biden'in açıklamaları sonrası altında hareketlilik!

Altın, yatırımcıların teşvik paketi beklentisiyle beraber çarşamba günü yükseldikten sonra kazançlarını koruyarak ons başına 1.870 dolar civarında seyrediyor fakat güvenli liman sene başından bu yana hala yüzde 1,4 ekside.

Bloomberg Dolar Spot Endeksinin her gün gerilemesiyle beraber ons altın fiyatları bu hafta yükseldi. Senato’da yapılan onay konuşmalarındaysa Hazine Bakanı Janet Yellen salgın ile mücadele için harcama yapmanın gerekli olduğunu vurguladı ama borç seviyeleriyle ilgili endişesini de dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ise göreve başlar başlamaz 17 kararname imzalayarak Trump dönemindeki politikaları geri çevirmeye yönelik ilk adımları atmış oldu.

Altın fiyatları TSİ 07:45’te yüzde 0,05 düşüşle ons başına 1.870.89 dolar civarında yatay seyrediyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mesut Özil Türklüğü reddetti'
Spor

'Mesut Özil Türklüğü reddetti'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mesut Özil için "Elin oğlu değil, evin oğlu" diyen Ali Koç'a verdiği cevapta "Aslını reddedip, Türklüğün..
Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj
Gündem

Bakan Soylu'dan sitem dolu mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede 45 gündür tedavi gören annesi Servet Soylu'ya küfür eden şahsın serbest bırakılmasına tepki göster..
Bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li belediyeyi bastı
Siyaset

Bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li belediyeyi bastı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümete 3 bin 100 lira asgari ücret teklifinde bulunurken bin 900 liraya çalıştırılan işçiler CHP'li K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay