Biden'in açıklamaları sonrası altında hareketlilik!

Altın, yatırımcıların teşvik paketi beklentisiyle beraber çarşamba günü yükseldikten sonra kazançlarını koruyarak ons başına 1.870 dolar civarında seyrediyor fakat güvenli liman sene başından bu yana hala yüzde 1,4 ekside.

Bloomberg Dolar Spot Endeksinin her gün gerilemesiyle beraber ons altın fiyatları bu hafta yükseldi. Senato’da yapılan onay konuşmalarındaysa Hazine Bakanı Janet Yellen salgın ile mücadele için harcama yapmanın gerekli olduğunu vurguladı ama borç seviyeleriyle ilgili endişesini de dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ise göreve başlar başlamaz 17 kararname imzalayarak Trump dönemindeki politikaları geri çevirmeye yönelik ilk adımları atmış oldu.

Altın fiyatları TSİ 07:45’te yüzde 0,05 düşüşle ons başına 1.870.89 dolar civarında yatay seyrediyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.