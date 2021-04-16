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Dünya Biden'den Rusya açıklaması: Daha ileri gidebilirdim...
Dünya

Biden'den Rusya açıklaması: Daha ileri gidebilirdim...

ABD Başkanı Biden Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı "Putin'e karşı daha ileri gidebilirdim, ancak bunu yapmamayı seçtim, orantılı olmayı seçtim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 06:54:00 -
Biden'den Rusya açıklaması: Daha ileri gidebilirdim...

Bugün, ABD hükümeti, 2020 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettikleri ve ABD yazılım tedarik zinciri ağlarının hacklendiği iddiaları nedeniyle 32 Rus kuruluşuna ve kişiye yaptırım uyguladı.

Rusya, ABD seçimlerine karıştığı, siber saldırıları ve Navalny'nin zehirlenmesiyle ilgili tüm suçlamaları defalarca reddetti.

Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Putin'e karşı daha ileri gidebilirdim, ancak bunu yapmamayı seçtim, orantılı olmayı seçtim" dedi.

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