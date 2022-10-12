Biden'den ekonomi açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ekonomisinde bir resesyon yaşanacağını düşünmediğini söyledi.

Küresel enflasyon sorununu en çok hisseden ülkelerden olan ABD'de faiz artırımları devam ediyor. Faiz artırımlarının ekonomi sistemindeki getirdiği bozulmalara yönelik olarak da ABD Başkanı Joe Biden açıklamada bulundu.

Biden, ABD ekonomisinde Resesyon yaşanacağın düşünmediğini ancak yaşanması durumunda da çok hafif geçeceğini belirtti.

Biden, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta Rusya Devlet Başkanı Putin'in nükleer silah kullanmayacağını da söyledi.