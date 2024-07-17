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Dünya Biden'dan yarıştan çekilme sinyali! Hastalığına dikkat çekti
Dünya

Biden'dan yarıştan çekilme sinyali! Hastalığına dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-07-17 23:28:00 - 2024-07-17 23:40:17
Biden'dan yarıştan çekilme sinyali! Hastalığına dikkat çekti

Donald Trump'ın silahlı saldırıya uğradığı skandal olayla çalkalanan ABD'de yeni bir gelişme yaşandı. Tuhaf görüntüleriyle defalarca kez gündeme gelen Biden, hastalığının elverişli olmaması halinde yarıştan çekileceğini açıkladı.

Son dönemlerde yaptığı gaflar ve rakibi eski ABD Başkanı Donald Trump'la zayıf canlı yayın performansının ardından zihinsel ve fiziksel sağlığı sorgulanan ABD Başkanı Joe Biden, sağlığıyla ilgili tıbbi bir durum tespit edilmesi halinde seçim yarışından çekilebileceğine işaret etti.

Biden'ın, "Black Entertainment Television News"a verdiği röportajın bir kısmı yayımlandı.

Ülkenin kendisine ihtiyaç duyduğuna işaret eden 81 yaşındaki Başkan, "Yaş sadece bilgelik getirir." dedi.

Biden, ülkesi için "iyi şeyler" yaptığını ve "daha yapılacak çok şey" olduğunu savunarak, adaylığını sürdürme niyetinde olduğunu söyledi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için adaylıktan çekilmesine neyin sebep olabileceğinin sorulması üzerine Biden, "Eğer tıbbi bir durum ortaya çıkarsa, doktorlar gelip şu sorunun var derse olabilir." mesajını verdi.
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Demokratlardan baskı artıyor

Diğer taraftan, Biden'ın çekilmesi için Demokratlardan baskı artmaya devam ediyor.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Adam Schiff de bugün Biden'a "çekil çağrısı" yapanların arasına katıldı.

Schiff, "Kampanyadan çekilme kararı Başkan Biden'ın vereceği bir karar ancak artık bayrağı devretme zamanının geldiğini düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

Biden'a "çekil çağrısı" yapan Demokrat sayısı 20'yi geçti.

Harris ve Vance 12 Ağustos'ta münazara yapacak

Cumhuriyetçilerin başkan yardımcı adayı J.D Vance ve Biden'ın başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in 12 Ağustos'ta canlı yayına çıkarak münazara yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Demokratların Ulusal Kongresi'nin ise 19 Ağustos'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor, Şubat ayında yıllık bir muayenenin ardından Biden'ın "başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formda, sağlıklı, aktif, güçlü, 81 yaşında bir erkek" olduğunu yazmıştı.

Kaynak: AA

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