  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden’dan üçlü memoranduma ilişkin açıklama: Harika bir başlangıç!
Dünya

Biden’dan üçlü memoranduma ilişkin açıklama: Harika bir başlangıç!

Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesinde alınan kararı değerlendiren ABD Başkanı Joe Biden, "Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 00:28:00 -
Biden’dan üçlü memoranduma ilişkin açıklama: Harika bir başlangıç!

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesine ilişkin, "Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İspanya’nın başkenti Madrid’de Türkiye-İsveç-Finlandiya-NATO dörtlü görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Zirveye harika bir başlangıç"

 

“Varılan memorandum nedeniyle Türkiye, İsveç ve Finlandiya’yı kutluyorum” diyen Biden, “NATO’yu güçlendirecek ve müşterek güvenliğimizi destekleyecek Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya davetine yönelik kritik bir adım ve zirveye harika bir başlangıç” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23