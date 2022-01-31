Biden'dan Taliban'a çağrı: Serbest bırakın
ABD Başkanı Joe Biden, 2 yıl önce Afganistan’da Taliban tarafından kaçırıldığı iddia edilen eski ABD askeri Mark Frerichs'in serbest bırakılması için Taliban’a çağrıda bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, 2 yıl önce Afganistan’da Taliban tarafından kaçırıldığı iddia edilen eski ABD askeri Mark Frerichs'in serbest bırakılması için Taliban’a çağrı yaptı.
Biden, ABD vatandaşı, eski Amerikan askeri ve inşaat mühendisi Frerich’in Afganistan’ın başkenti Kabil’de kaçırılmasının 2. yılında yazılı açıklamada bulundu.
Biden, Frerich’in serbest bırakılmasının, pazarlık konusu olmadığını söyleyerek, "Taliban liderliğine şu net mesaj göndermeye devam edeceğiz; Mark'ı derhal ve güvenli şekilde serbest bırakın ve rehin alma uygulamaların son verin." dedi.