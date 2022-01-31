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Dünya Biden'dan Taliban'a çağrı: Serbest bırakın
Dünya

Biden'dan Taliban'a çağrı: Serbest bırakın

ABD Başkanı Joe Biden, 2 yıl önce Afganistan’da Taliban tarafından kaçırıldığı iddia edilen eski ABD askeri Mark Frerichs'in serbest bırakılması için Taliban’a çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 22:04:00 -
Biden'dan Taliban'a çağrı: Serbest bırakın

ABD Başkanı Joe Biden, 2 yıl önce Afganistan’da Taliban tarafından kaçırıldığı iddia edilen eski ABD askeri Mark Frerichs'in serbest bırakılması için Taliban’a çağrı yaptı.

Biden, ABD vatandaşı, eski Amerikan askeri ve inşaat mühendisi Frerich’in Afganistan’ın başkenti Kabil’de kaçırılmasının 2. yılında yazılı açıklamada bulundu.

Biden, Frerich’in serbest bırakılmasının, pazarlık konusu olmadığını söyleyerek, "Taliban liderliğine şu net mesaj göndermeye devam edeceğiz; Mark'ı derhal ve güvenli şekilde serbest bırakın ve rehin alma uygulamaların son verin." dedi.

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