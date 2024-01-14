  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Petrol geriledi! Araç sahipleri dikkat akaryakıt fiyatları: Saatler sonra LPG, Benzin ve motorine indirim var mı? Kaç lira çıkacak?

TESLA fabrikasındaki son gelişme şok etti! Elon Musk'tan Türkiye'ye kötü haber

BM Yemen Özel Temsilcisi'nden itidal çağrısı

Bu otomobil 300 kilometre yolu 33 liraya gidiyor! Böyle az yakan araç yok

Emeklilik yaşı değişiyor çok konuşulacak karar: hemen tabloya bakın! Emekli olacak grup açıklandı

Süleyman Soylu sessizliğini bozdu: Silip süpürülecekler

Çinli otomotiv devi, UEFA EURO 2024™’ün resmi partneri ve resmi E-Mobilite partneri oldu!

Abdullah Ağar ABD ve PKK'yı bitirecek 'Arap ülkeleri' hamlesini açıkladı: Bunu yaparsak plan çöker, düğüm çözülür

Türkiye resmen petrol hazinesi buldu! Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor

Sokak köpekleri tartışmasında son nokta! Destici'den Portakal'a olay cevap
Dünya Biden'dan şaşırtan Tayvan çıkışı
Dünya

Biden'dan şaşırtan Tayvan çıkışı

Yeniakit Publisher
2024-01-14 01:01:00 -
Biden'dan şaşırtan Tayvan çıkışı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bağımsızlığı desteklemediklerini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden, Washington'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Tayvan'daki başkanlık seçimlerine ilişkin soru üzerine Biden, "(Tayvan'ın) Bağımsızlığı desteklemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Washington yönetimi, herhangi bir ülkenin Tayvan'daki seçimlere müdahalesinin kabul edilmez olduğu uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise yaptığı açıklamada, Lai Ching-te'yi zaferinden dolayı kutlarken, Tayvan halkına "sağlam demokratik sistemlerinin ve seçim süreçlerinin gücünü gösterdikleri" için tebriklerini iletmişti.

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'daki başkanlık seçimleri, iktidardaki Demokratik İlerici Partinin (DPP) adayı, görevdeki Başkan Yardımcısı Lai'nin zaferiyle sonuçlandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kaynak: AA

Trump uyarısı" target="_blank">
Eski ABD Başkanı Obama'dan Biden'a Trump uyarısı
Eski ABD Başkanı Obama'dan Biden'a Trump uyarısı

Dünya

Eski ABD Başkanı Obama'dan Biden'a Trump uyarısı

Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler
Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler

Dünya

Missouri'den Trump misillemesi haberi: Oy verecekler! ABD'den Biden'ı oy pusulasından çıkarırız! Flaş sözler

ABD Başkanı Biden'a şok! Konuşurken neye uğradığını şaşırdı
ABD Başkanı Biden'a şok! Konuşurken neye uğradığını şaşırdı

Dünya

ABD Başkanı Biden'a şok! Konuşurken neye uğradığını şaşırdı

Trump: Biden yargılanmalı
Trump: Biden yargılanmalı

Dünya

Trump: Biden yargılanmalı

Biden'a bile bilgi verilmemişti! Austin gerçeği ortaya çıktı
Biden'a bile bilgi verilmemişti! Austin gerçeği ortaya çıktı

Dünya

Biden'a bile bilgi verilmemişti! Austin gerçeği ortaya çıktı

Biden için tutuklama emri talep edildi: "Netanyahu kadar suçlu"
Biden için tutuklama emri talep edildi: "Netanyahu kadar suçlu"

Gündem

Biden için tutuklama emri talep edildi: "Netanyahu kadar suçlu"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23