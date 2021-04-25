Biden'dan Hindistan kararı
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Kovid-19 salgını dolayısıyla zor durumda olan Hindistan'a yardım edeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin pandemi dolayısıyla zor durumda olan Hindistan'a yardım edeceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın paylaşımını alıntılayan Biden, "Tıpkı hastanelerimiz salgının erken aşamalarında zor durumda kaldığında Hindistan ABD'ye yardım gönderdiği gibi biz de Hindistan'a ihtiyaç anında yardım etmeye kararlıyız." dedi.
Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada ABD bulunurken, 16 milyon 960 bini aşkın vakayla Hindistan ikinci sırada yer alıyor.
Günlük Kovid-19 vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ise ölü sayısı 192 bini aşmış durumda.