  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Biden'dan Hindistan kararı
Sağlık

Biden'dan Hindistan kararı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Kovid-19 salgını dolayısıyla zor durumda olan Hindistan'a yardım edeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 23:56:00 -
Biden'dan Hindistan kararı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin pandemi dolayısıyla zor durumda olan Hindistan'a yardım edeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın paylaşımını alıntılayan Biden, "Tıpkı hastanelerimiz salgının erken aşamalarında zor durumda kaldığında Hindistan ABD'ye yardım gönderdiği gibi biz de Hindistan'a ihtiyaç anında yardım etmeye kararlıyız." dedi.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada ABD bulunurken, 16 milyon 960 bini aşkın vakayla Hindistan ikinci sırada yer alıyor.

Günlük Kovid-19 vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ise ölü sayısı 192 bini aşmış durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!
Yaşam

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!

Meteoroloji'den alınan son verilere göre Marmara Bölgesi'nin doğusu ile Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.

Türk iş adamını kullanan Bill Gates, Türkiye'den toprak alıyor! Bakırköy'ün 2 katı, Maltepe'den daha büyük bir alanı...
Gündem

Türk iş adamını kullanan Bill Gates, Türkiye'den toprak alıyor! Bakırköy'ün 2 katı, Maltepe'den daha büyük bir alanı...

Koronavirüs şüphelisi Bill Gates'in, İstanbul'un Bakırköy'ün yüzölçümün 2 katı, Maltepe ilçesinden ise daha büyük bir alan olmak üzere Türki..
Mansur Yavaş da işin içinde! İşte rüşvet skandalının ses kaydı
Gündem

Mansur Yavaş da işin içinde! İşte rüşvet skandalının ses kaydı

Ankara'da eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'ün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'li 2 belediye meclis üyesi ha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay