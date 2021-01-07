Biden'dan darbe açıklaması! Hepsini terörist ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın taraftarları dün ABD Kongre binasına zorla girdi. Çıkan olaylarda Çok sayıda ölen ve yaralan oldu. ABD'deki birçok siyasetçi yaşananları bir darbe olarak nitelendirdi.

Yeni seçilen ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kongreye girenler teröristtir. Yapılan saldırı ABD'ye büyük zarar verdi. Yapılan saldırılar ABD'nin temellerini sarsmaya çalışıyordu." dedi.

"Eseki askerleri siyasete alet etti"

Biden, "Trump demokrasimize zarar verdi. Eski askerleri siyasete alet etti. Mahkeme yargıçlarıyla başkanlığı kazanacağını düşündün. Daha seçim başlamadan mahkemede biteceğini düşünüyordu. Yargıçların başkanlığı hediye edeceğini düşünüyordu. Ama yargı sorumluluk aldı ve görevini yerine getirdi. Adalet Bakanlığını kendi bürosu gibi kullanan bir başkan vardı. Demokrasimize yaptığı saldırılar Kongre'ye saldıralara kadar geldi. Oy veren tüm halkın idaresini durdurmaya çalıştı." dedi.

"Hiçbir Başkan kral olamaz"

Trump'ı krallıkla suçlayan Biden, "Başkan kanunların üzerinde değildir. Hiçbir Başkan kral olamaz, yargı başkanın emirlerini yerine getirmek için görev yapmaz. Hukuk devletiyiz hukukla yönetiliriz." dedi.