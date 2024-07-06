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Dünya Biden'dan çekilme için ilk sinyal! 'Daha fazla uyumak istiyorum'
Dünya

Biden'dan çekilme için ilk sinyal! 'Daha fazla uyumak istiyorum'

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:03:00 -
Biden'dan çekilme için ilk sinyal! 'Daha fazla uyumak istiyorum'

Seçim yarışında başkanlık adaylığından çekilmesi için baskı gören ABD Başkanı Biden, akşam 8'den sonra planlanan etkinliklerinin azaltılması gerektiğini, "daha az çalışıp daha fazla dinlenmek" istediğini söyledi.

Seçim yarışında başkanlık adaylığından çekilmesi için baskı gören ABD Başkanı Biden, akşam 8'den sonra planlanan etkinliklerinin azaltılması gerektiğini, "daha az çalışıp daha fazla dinlenmek" istediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski başkan Donald Trump ile yüz yüze geldiği televizyon programında kötü bir performans göstermesi başkanlık yarışında dengeleri Trump lehine çevirdi.

Son zamanlarda yaşı ve başkanlık yarışındaki yeterliliği sıkça sorgulanan ve adaylıktan çekilmesi yönünde çağrılarla karşı karşıya kalan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yeni bir açıklamayla tekrar gündeme oturdu.

İddiaya göre Başkan Biden, Demokrat valilerin katıldığı bir toplantıda daha fazla uyuması ve daha az saatler boyunca çalışması gerektiğini, özellikle akşam 8'den sonra etkinlikleri azaltması gerektiğini söyledi.

YORGUNLUĞUNU AÇIKÇA KABUL ETTİ

Biden'ın bu açıklaması, 81 yaşındaki başkanın, bu zamana kadar dinç ve sağlıklı olduğunu ısrarla savunmuş olsa bile çok sayıda destekçisinin önünde yorgunluğunu açıkça kabul ettiği anlamına geliyor.
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ABD basını son zamanlarda mevcut başkanın yaptığı dikkatsizliklerin son zamanlarda daha sık ve belirgin hale geldiğini öne sürerek seçim yarışından çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Biden'ın daha fazla dinlenmeye ihtiyacı olduğuna dair yorumları, New York Times'ın başkanı adaylığı bırakmaya çağırmasından oldukça kısa bir süre sonra geldi.

"İYİYİM SADECE BEYNİMDE SORUN VAR"

Toplantıda bulunan birden fazla kaynak, Biden'ın ekibine daha fazla uyuması gerektiğini söylediğini aktardı. Bu kişilerden birine göre, Biden defalarca kez çok fazla çalıştığına ve ekibinin programı hakkında isteklerini dinlemediğine değindi. Daha az saat çalışması ve akşam 8'den sonra planlanan etkinliklerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Doktor olan Hawaii Valisi Josh Green'in toplantıda Biden'a sağlık durumunu sorduğu, ABD Başkanı'nın da "İyiyim sadece beynimde sorun var" dediği aktarıldı.

Bazı kaynaklar Biden'ın şaka yaptığını savunurken, diğerlerinin bu sözleri ciddiye aldığı yazıldı.

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