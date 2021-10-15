Biden'dan Afrika'ya 17 milyon doz aşı sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Kenyalı mevkidaşı Kenyatta ile gerçekleştirdiği görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Afrika Birliğine COVID-19 ile mücadele için 17 milyon doz daha Johnson & Johnson aşısı göndereceğini belirten Biden, daha önce de 50 milyon doz COVID-19 aşını bölgeye ulaştırdıklarını kaydetti.

"Neler yapabileceğimizi araştırıyoruz"

Biden, "Afrika Boynuzunda güvenliğin geliştirilmesi için neler yapabileceğimizi araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ardından basına kapalı görüşmeye geçen Biden ve Kenyatta, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ikili ve bölgesel konuları ele aldı.