Biden’cı muhalefet görmüyor ama… Macron beceremedi, Erdoğan yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofis'te yapılan Rusya-Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı'na iştirak etti. İki ülke heyetlerine hitap eden Erdoğan, “Dünya sizden müjde bekliyor” dedi. Etkileyici bir konuşma yapan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri tarafından ayakta alkışlandı. Dünya basını söz konusu konuşmayı manşetlere taşırken, Erdoğan’ın uzun süre ayakta alkışlanması da dünyanın gündem maddeleri arasına girdi.

Gazeteci Mahmut Övür, Erdoğan’ın barış görüşmeleri sırasında üstlendiği rolü ve dünya üzerindeki etkisine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Övür’ün Sabah gazetesindeki yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Bütün dünyanın gözü İstanbul Dolmabahçe'den ekranlara düşen o görüntüdeydi. Başkan Erdoğan konuşmasını bitirip barış masasının başına geldiğinde görüşmecilerin hepsi ayağa kalkıyor ve alkışlıyordu.

Alkışlar, Türkiye'den dünyaya yayılan barış umudu ve barış yapıcısınaydı. Bunu Fransa Cumhurbaşkanı Macron çok istediği halde başaramadı.

Artık küresel baronların karşısında mazlum milletlere barış umudu veren bir Türkiye var. O yüzden savaşan iki tarafın temsilcileri de, Türkiye'yi ve onun liderini ayakta alkışlıyordu.

Emperyalist güç merkezleri, işin buralara geleceğini, prangalarından kurtulan bir Türkiye'nin sadece bölgesel değil, küresel bir aktör olacağını, kirli tuzaklar karşısında barışı savunacağını çok iyi biliyorlardı. Bugüne kadar yapabildikleri sadece bunu geciktirmek oldu ama başaramadılar.

İşte bu gerçeği ne yazık ki küresel güçler bile takdir etmek zorunda kaldığı halde içerideki Bidensever 28 Şubatçı muhalefet görmüyor, görmek istemiyor. Üstelik seçime giden bir Türkiye'de... Dünyada hiçbir insanın, çocukların öldürüldüğü ve küresel bir boyuta ulaşma ihtimali olan bir savaşa ilgisiz kalamayacağı çok açık.

Hele ülkeniz o savaşta etkili bir barış misyonu üstlenmişse...

Ama ne gezer, bizdeki muhalefet daha ilk günden akla ziyan açıklamalar yaptı

Savaşın ilk gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle diyordu:

"Güzel bir ülkede yaşamak varken, beraber yaşamak varken, bütün komşularımızla huzur içinde yaşamak varken böyle bir tabloyu Türkiye hak ediyor mu?"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu bile aratan ucube önerilerle sahne alıyordu:

"S-400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu Nükleer Santrali'ni derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesi durdurulmalıdır."

Sanki karşınızda Geziciler var, Türkiye'nin barış girişimini görmüyorlar bile. Bu muhalefet aklının ülkenin kader seçiminde iktidar olması mümkün mü?