Biden’a Türkiye’yi durduralım çağrısı

Yedi ülkeyi kapsayan bir veda gezisine Paris’ten başlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, önceki gece gittiği Fransa’da Cumhurbaşknı Macron’la Türkiye’yi nasıl durduracaklarını konuştu. Görüşmeler sonrası Fransız Le Figaro gazetesine demeç veren Pompeo, “Türkiye’nin son dönemdeki eylemlerinin çok saldırgan olduğu konusunda Macron’la aynı fikirdeyiz. Türkiye’nin askeri kapasitesini giderek daha fazla kullanması bizler için endişe sebebi. Buna karşı ortak hareket etmeli ve Erdoğan’ı ikna etmeliyiz” dedi.



3 ülke için ortak makale



Pompepo’nun sözleri gündemdeyken dün bir araya gelen Alman ve Fransız Dışişleri Bakanları da Türkiye’yi durdurma konusunda ittifak kararı aldı. Fransa ile Almanya, ABD’nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden’ı İran’ın nükleer programı ve Ankara’ya karşı ‘transatlantik birliği’ni güçlendirmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, Fransız Le Monde, Alman Die Welt ve Amerikan Washington Post gazetesinde yayınlanan ortak makalede AB-ABD ilişkilerine değindi.



“Avrupa ve Amerika birlikte yeni bir transatlantik anlaşma icat etmeli” diyen ikili, “Joe Biden’ın seçilmesi, otokratlar ve uluslararası düzene veya bölgesel dengelere aykırı olarak güçlerini savunmak isteyen ülkeler karşısında transatlantik birliğin güçlendirilmesinin yolunu açıyor” ifadelerini kullandı.

Trump’ın 2018’de transatlantik ilişkilerde büyük bir çatlak oluşturarak, İran nükleer anlaşmasından çekilme kararına atıfta bulunan Dışişleri Bakanları, “onarılması gereken çok şey var” dedi.



‘ABD’yi İran’a yönelik ortak bir yaklaşıma çağırıyoruz’



Jean-Yves Le Drian ve Heiko Maas, “ABD’yi İran’a yönelik ortak bir yaklaşıma geri dönmeye çağırıyoruz, böylece birlikte İran nükleer programının yalnızca barışçıl amaçlara yönelik olmasını ve bu ülkenin karşılaştığı diğer zorluklara yanıt vermesini sağlayabiliyoruz” cümlelerini kaleme aldı.



Paris ve Berlin ayrıca, NATO içinde, Fransa gibi belirli ortakların giderek daha ‘öngörülemeyen bir müttefik’ olarak gördüğü Türkiye karşısında daha büyük bir görüş birliğine ihtiyaç duyulduğu konusuna dikkat çekti.



İki Bakan, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve başka yerlerde büyük sorunlar oluşturan davranışları karşısında ortak bir çizgi belirlememiz gerekecek” ifadelerini kullanarak, Ankara’nın bölgedeki birçok noktada gösterdiği askeri ve enerji faaliyetlerinden endişe duyduklarını dile getirdi.