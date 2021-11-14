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Dünya Biden'a şok! Büyük çöküş
Dünya

Biden'a şok! Büyük çöküş

ABD yapılan bir kamuoyu yoklaması, ABD Başkan Joe Biden'a olan halk desteğinin yüzde 41'e gerilediğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 23:34:00 - 2021-11-14 23:40:33
Biden'a şok! Büyük çöküş

Amerikan Washington Post gazetesi ve ABC Haber tarafından düzenlenen ankette, katılımcıların yüzde 53'ü, Joe Biden'ın başkan olarak görevini yürütme şeklini onaylamadığını bildirdi.

Katılımcıların yüzde 6'sı herhangi bir görüş belirtmezken, sadece yüzde 41'i Biden'a onay verdi.

Büyük düşüş

Ülke genelinde 7-10 Kasım tarihleri arasında yapılan ankete 1001 yetişkin katıldı.

Biden'ın başkanlık edişi, göreve geldikten üç ay sonra anketlerde yüzde 52’lerde seyrederken, haziranda yüzde 50'ye, en son eylül ayında da yüzde 44’e gerilemişti.

Uzmanlar, ülkedeki ekonomik sıkıntıların Biden'a verilen desteğin Demokratlar ve bağımsız seçmenler arasında da azaldığı değerlendirmesinde bulunuyor.

 

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