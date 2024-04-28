Biden'a soğuk duş! ABD tarihine geçti!

ABD’de Kasım seçimleri için geri sayım sürerken, kamuoyunun nabzı tutulmaya da devam ediyor.

Araştırma şirketi Gallup, ABD'deki başkanların ilk dönemlerine ilişkin destek verilerini içeren çalışmasını paylaştı.

Henüz ilk başkanlık dönemini sürdüren Joe Biden’ın destek oranı yüzde 38,7 olarak açıklandı. Bu oran, tüm başkanların ilk dönem aldıkları destek arasında en düşüğü oldu.

Biden’ın Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın ilk dönemindeki destek oranı ise yüzde 46,8’di.