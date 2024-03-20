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Dünya Biden'a Gazze siteminde bulunmuştu! İrlanda Başbakanı hakkında flaş gelişme
Dünya

Biden'a Gazze siteminde bulunmuştu! İrlanda Başbakanı hakkında flaş gelişme

Yeniakit Publisher
2024-03-20 22:53:00 - 2024-03-20 22:59:10

ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği bir yemek davetinde "Gazze" siteminde bulunan İrlanda'da Başbakanı Leo Varadkar'dan, beklenmedik bir "istifa" açıklaması geldi.

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, İrlanda asıllı olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da Aziz Patrick Günü için verdiği davette konuşmuş, Biden'a Gazze siteminde bulunmuştu.

Varadkar bugün İsrail zulmü altında yaşam savaşa veren Gazze'lilerin içinde bulunduğu durumu İrlanda'nın geçmişine benzeterek şu sözleriyle gündem olmuştu:

“Dünyayı dolaştığımda liderler bana sık sık 'İrlandalıların, Filistin halkına karşı neden bu kadar empati duyduğunu' soruyor. Cevabı basit, onların gözlerinde kendi tarihimizi görüyoruz. Yerlerinden edilmesi, mülklerinin ellerinden alınması, ulusal kimlikliklerinin kabul edilmemesi, zorunlu göç, ayrımcılık ve açlığın hikayesi.”

Beklenmedik kararını açıkladı!

İrlanda'da Başbakanı Leo Varadkar, gündem olan konuşmasının ardından istifa edeceğini açıkladı. Parti liderliğinden istifa ettiğini duyuran 45 yaşındaki siyasetçi, halefi görevine başlar başlamaz başbakanlıktan da ayrılacağını bildirdi

İrlanda'da 2017'den bu yana Fine Gael partisinin genel başkanlığını yürüten 45 yaşındaki Varadkar, başkent Dublin'de yaptığı açıklamada, ülkesine liderlik ettiği süreyi "hayatının en tatmin edici dönemi" olarak tanımladı.
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