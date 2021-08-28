Biden yeni bir saldırı beklendiğini açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, askeri komutanların kendisini önümüzdeki 24-36 saat içinde birliklere ve sivillere yönelik başka bir saldırının muhtemel olduğu konusunda bilgilendirdiğini ortaya koyan bir mesaj paylaştı.

Afganistan’ın başkenti Kabil Havaalanı’nda 170 Afgan ve 13 ABD askerinin ölümüne neden olan bombalı saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos'a kadar sivilleri ve müttefikleri tahliye etme misyonunun devam ettiğini ve alınan ilave güvenlik önlemlerinden etkilenmeyeceğini söyledi.

Biden , "Kabil'deki duruma rağmen sivilleri tahliye etmeye devam ediyoruz" dedi.

Biden, DEAŞ-K bombalamasıyla ilgili olarak ABD'nin daha fazla saldırı düzenleyeceğini söyledi.