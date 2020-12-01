  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Biden ve BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü
Dünya

Biden ve BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 02:55:00 -
Biden ve BM Genel Sekreteri Guterres telefonda görüştü

Joe Biden'ın ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden, seçim zaferi nedeniyle kendisini tebrik eden Guterres'e teşekkür etti.

Biden ve Guterres, ABD ve BM arasında yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim değişikliği, insani yardımlar, sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenliğin sağlanması ve krizlerin çözümü gibi acil küresel sorunlar için güçlü ortaklığın gerekliliğini görüştü.

Joe Biden ayrıca, Etiyopya'da artan çatışmalardan ve sivillere etkisinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de 'ensest' rezaleti! Tepkiler çığ gibi büyüyor
Siyaset

CHP'de 'ensest' rezaleti! Tepkiler çığ gibi büyüyor

CHP'de 'tecavüz' skandalının ardından ensest rezaleti... CHP Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Merve Kır'ın “Bağıra bağıra 'evde kal’ deniliyo..
Balıklar vatandaşın yüzünü güldürdü
Yaşam

Balıklar vatandaşın yüzünü güldürdü

Trabzon'da tezgahlardaki balık bolluğu vatandaşın yüzünü güldürdü.
Cihat Yaycı kanıtladı: O adalar Yunanistan'a değil, Türkiye'ye aittir!
Gündem

Cihat Yaycı kanıtladı: O adalar Yunanistan'a değil, Türkiye'ye aittir!

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, "Meis Adası’nın yanındaki Kara Ada ve Fener Adası Yunanistan’a ait değildir" başlıklı müthiş bir çalışmaya im..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay