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Dünya Biden, Türkiye düşmanı ismi görevine geri getiriyor!
Dünya

Biden, Türkiye düşmanı ismi görevine geri getiriyor!

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Obama döneminde görev yapmış isimleri özellikle Rusya ve İran konularıyla ilgilenmeleri için ulusal güvenlik ekibine katmayı planlıyor. Biden'ın Obama'nın DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ü Orta Doğu ve Kuzey Afrika masasının başına getirmesi bekleniyor. Türkiye karşıtı olan isim, terör örgütü YPG'ye verdiği destekle tanınıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 09:45:00 -
Biden, Türkiye düşmanı ismi görevine geri getiriyor!

New York Times gazetesinin haberine göre, Joe Biden'ın, eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin özel kalemi Jon Finer'i ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı, Obama döneminde İran nükleer müzakerelerini yürüten Wendy Sherman'ı ise dışişleri bakanı yardımcısı yapması bekleniyor.

Sherman'ın, bu göreve getirilmesi durumunda Trump yönetimin çekildiği İran nükleer anlaşmasına geri dönülmesinde önemli rol oynayacağı kaydediliyor.

Rusya'ya karşı sert bir tutum alması beklenen Biden'ın, Dışişleri Bakanlığında Rusya ile ilişkileri yürüten eski kariyer diplomatı Victoria Nuland'ı ise siyasi işlerden sorumlu müsteşarlık görevine getireceği belirtiliyor.

Nuland, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sert eleştiriler yönelten bir isim olarak öne çıkıyor.

Biden'ın ayrıca eski ABD Başkanı Barack Obama’nın DAEŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ü Ortadoğu ve Kuzey Afrika masasının başına getirmesi tahmin ediliyor.

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Yorumlar

bu kisi hakkinda neden hala turkiyede terorden dava acilip yakalama karari cikarilmaz

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