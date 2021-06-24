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Dünya Biden silah satış denetimini artıracak
Dünya

Biden silah satış denetimini artıracak

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika’daki silahlı saldırılara bağlı şiddetin azalması için silah satış denetimini artıracağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 15:58:00 -
Biden silah satış denetimini artıracak

Münübe Yılmaz

ABD Başkanı Joe Biden, Amerika’daki silahlı saldırılara bağlı şiddetin azalması için silah satış denetimini artıracağını söyledi. Beyaz Saray’daki basın toplantısında konuşan Biden “Hedefimizde, ülkemiz ve toplumumuz için kötü ve tehlikeli şeyler yapanlar var. Sokaklarımızda ölüm ve kargaşa satışı yapılmadığından emin olacağız” dedi. Silah ticareti yapanlara yönelik denetimlerin de daha sıkılaştırılacağını da kaydeden Biden, silah satışının serbest olduğu Amerika’da herkesin silah satın alma hakkının bulunduğuna dikkat çekti. Silah satışı için yeni bir yasal düzenleme gerektiğini belirten Biden, yarı otomatik silahların satışının yasaklanmasına dair yasayla ilgili Kongre’ye çağrıda bulundu. Biden ülkedeki şiddet olaylarının arttığı noktalardaki polis merkezlerine desteği artımrak adına 350 milyar dolarlık bir kaynak aktarımında bulunacaklarını da ifade ederek, özellikle yaz aylarında artış gösteren silahlı saldırlara karşı daha dikkatli olmaları konusunda güvenlik güçlerine uyarıda bulundu.

 

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