Biden: Orada kalmamız Rusya ve Çin'in işine gelir

Joe Biden'ın açıklamalarından satır başları; Başkan yardımcısıyken çok net şekilde ifade ettim bugün terörist tehdidi yeniden Afganistan'ın ötesine sıçradı. Birçok ülkede terörle mücadele operasyonu yürütüyoruz. Terörle mücadele kapasiteleri geliştirdik. Net bir şekilde tehditleri tepeden takip edebilecek durumdayız. Ya bu anlaşmaya sadık kalacaktım ya da yeniden Taliban ile savaç riskini göze alacaktım. Burada bir ateşkes olmayacaktı. Binlerce Amerikalı tekrardan savaşa girecekti. 30.yılına girecekti savaş. Net bir şekilde kararımın arkasındayım. Hala oradayız. Acil durum planları hazırladık. ABD halkına söz verdim, bu olay beklediğimizden hızlı gelişti. Afganistan'daki siyasi liderler pes etti, ülkeden kaçtılar. ABD askerleri hiçbir koşul altında böyle bir savaşa dahil olmamalı. 1 trilyon fazla para harcandı, Afgan ordusunu eğittik. 300 bin kişilik ordu kurduk. Her şansı tanıdık onlara. Onlara şunu veremedik, gelecekleri için savaşma iradesi. Hiçbir şekilde 1 yıl daha 5 yıl daha sonra ABD ordusunun orada kalması fark yaratma söz konusu değil. Siyasi liderler bu ülkedeki bir araya gelemediler. Şimdi stratejik rakiplerimiz Rusya ve Çin. Orada sonsuza kadar kalmamız onların da işine gelir.