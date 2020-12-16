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Dünya Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”
Dünya

Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”

Seçim döneminde AK Parti’yi yıkmak için Türkiye’deki muhalefeti destekleyeceğini söyleyen ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, seçildikten sonra ülke medyası CHP’ye açık destek vermeye başladı. ABD merkezli Foreign Policy, AK Parti'nin yerine CHP'nin iktidar olması durumunda iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik bir yazı kaleme aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:08:00 -
Biden muhalefeti desteklemeye başladı! “AK Parti yerine CHP olsa…”

Foreign Policy dergisi, haddini aşan bir yazı yayınladı. Türkiye'de CHP iktidarının nasıl olacağına dair tahminlerin yürütüldüğü yazıda, iki ülke ilişkiler için "ağır çekim tren enkazına benziyor" benzetmesi yapıldı. Biden için yeni zorluğun "Türkiye'nin ABD'nin çıkarlarına verebileceği zararı en aza indirmek" olacağı belirtildi.

"ABD ve Türkiye karşıt amaçlarla çalışmaya devam edecek." denilen yazıda, bu durumun iki ülke arasında daha fazla krize yol açacağı savunuldu.

"Erdoğan'dan sonra mümkün"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrasının tasarlanmaya kalkışıldığı yazıda, CHP iktidarı hayalleri kurulurken, şöyle denildi: "Washington'ın Erdoğan’a karşı artan hayal kırıklığı göz önüne alındığında, bazıları Türkiye ile gerçek iş birliğinin ancak Erdoğan'dan sonra mümkün olacağı sonucuna vardı.

ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği bir hükümetin ABD'ye ve AB'ye karşı daha az düşmanca davranacağını ummak için kesinlikle bir neden var. Böylesi bir hükümet, Mısır gibi komşularla uzlaşmaya daha istekli olabilir."

 

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