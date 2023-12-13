Biden kontrol noktasını ele aldı: ″Üretici enflasyonu zirve noktasından önemli ölçüde geriledi diyerek paylaştı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden resmen, üreticilerin fiyatlarının geçen ay sabit kaldığını ve üretici enflasyonunun zirve noktasında önemli ölçüde düşüş gösterdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonla mücadelede önemli açıklamalarda bulundu:
Ekonomik planlarının enflasyonla mücadelede ilerleme kaydettiğini gösteren son delillere tanık olduklarını ifade eden ABD Başkanı Biden, üretici fiyatlarının geçen ay sabit kaldığını ve üretici enflasyonunun zirve noktasından önemli ölçüde düşüş gösterdiğini açıkladı.